Jogadores da Argentina cantam música racista e homofóbica após título da Copa América

Momento foi flagrado em uma live realizada pelo volante Enzo Fernández via Instagram. A transmissão ao vivo foi encerrada logo após o cântico

Os jogadores da seleção argentina cantaram músicas racistas e homofóbicas durante a celebração do título da Copa América, conquistado no último domingo, 14. O momento foi flagrado em uma live realizada pelo volante Enzo Fernández via Instagram. A transmissão ao vivo foi encerrada logo após o cântico.

"Eles jogam pela França, mas são de Angola, que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais, a mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês", diziam os atletas.