Lautaro Martínez marca na prorrogação e Argentina é campeã da Copa América diante da Colômbia

Antes do início do embate, entretanto, alguns torcedores chegaram a ser pisoteados e confrontos entre torcedores, seguranças e policiais norte-americanos foram registrados.

A Argentina é campeã da Copa América de 2024. Em uma partida marcada por um grande tumulto fora do estádio, atrasos e choro de Lionel Messi por lesão durante a despedida de Di María, a seleção albiceleste bateu a Colômbia por 1 a 0 na madrugada deste domingo, 15, no estádio Hard Rock, nos Estados Unidos. O único gol da partida foi marcado na prorrogação por Lautaro Martínez.

No segundo tempo, em busca de evitar prorrogações, Colômbia e Argentina harmonizaram um jogo ainda mais pegado. Aos dois minutos, uma grande chance foi criada por Arias com um chute de distância após passe de James Rodríguez, mas a finalização foi para fora. Três minutos depois, foi a vez dos argentinos criarem uma boa chegada com Mac Allister, mas o jogador perdeu o tempo de finalização ao passar a bola para Di María.

Foi o time comandado por Nestor Lorenzo quem teve a maior posse de bola ofensiva e dentro desse número o grupo criou mais que o dobro de chances de gols que os argentinos. Aos seis minutos, Córdoba colocou uma bola na trave de Dibu Martínez após uma boa jogada entre James Rodriguez e Arias e Carlos Cuesta chegou a ameaçar o gol do argentino com um cabeceio, mas os times foram para o intervalo sem balançar as redes.

Dentro de campo, após a bola rolar, a Argentina teve a primeira grande chance do jogo. Aos 41 segundos de jogo, Álvarez finalizou para fora de dentro da área. Mas o ímpeto inicial argentino não ditou o ritmo da partida, que foi desenhada principalmente com finalizações da Colômbia.

O embate ganhou ainda doses de drama. Aos 20 minutos, após sentir uma lesão, Lionel Messi foi substituído por Nico González e ficou aos prantos no banco de reservas. Cinco minutos depois, Montiel também se machucou e teve que deixar a partida para a entrada de Molina. Mesmo assim, a Argentina foi quem protagonizou melhores chances, mas as finalizações de Nico Gonzalez, que chegou a marcar mas teve o tento anulado por impedimento, de Di María ou mesmo de De Paul não impediram que a partida fosse para a prorrogação.

Como foi a prorrogação

Nos 30 minutos finais de jogo, o técnico Lionel Scaloni promoveu mudanças na Argentina, sacando Mac Allister, Julian Álvarez e Enzo Fernandez para as entradas de Lo Celso, Paredes e Lautaro Martínez. Antes das substituições, a seleção argentina ainda teve uma grande chance com uma finalização de Nico após um bom cruzamento rasteiro de De Paul, mas o goleiro Vargas segurou a bola pouco antes da linha do gol e o grupo colombiano passou a gostar mais do jogo e se arriscar mais.

A entrada de Quintero no lugar de James Rodríguez fez com que o time de Nestor Lorenzo tomasse as principais chances para si, mas foi a mudança albiceleste quem surtiu efeito no placar final na segunda parte. Aos sete minutos da prorrogação, Lautaro Martínez encobriu o goleiro Vargas após uma subida rápida com passes em profundidade de Lo Celso e Paredes, dando assim a glória de uma despedida com título ao Di María, que se aposentou da seleção tricampeã do mundo ao apito final.