São Paulo x Cuiabá: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Cuiabá se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de junho (19/06), pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e precisa voltar a vencer na competição para não deixar os times que brigam pela liderança se afastarem na tabela. O Cuiabá, por sua vez, chega para esse jogo com a confiança em alta após a vitória acachapante sobre o Fortaleza, por 5 a 0, na Arena Pantanal, no último domingo. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Cuiabá ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Horário: quando será São Paulo x Cuiabá



Hoje, quarta-feira, 19 de junho (19/06), às 20 horas (horário de Brasília)