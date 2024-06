Federação Francesa confirma fratura no nariz de Mbappé, mas descarta cirurgia imediata

Em comunicado divulgado na noite da última segunda-feira, a Federação Francesa de Futebol confirmou que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma fratura no nariz durante o jogo contra a Áustria pela Eurocopa. No entanto, foi informado que o astro francês não passará por cirurgia de forma imediata.

O lance da fratura aconteceu já na reta final do segundo tempo, quando Mbappé se chocou com o adversário e teve que deixar o gramado com o nariz sangrando bastante. Ele até tentou retornar, mas não teve condições de permanecer.

Nas redes sociais, em tom de brincadeira, o camisa 10 da seleção francesa pediu sugestões de máscaras para usar no restante da Eurocopa: "Alguma ideia para máscaras?".