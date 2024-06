Cearense Wendell mostra otimismo para disputa da Copa América: "Estamos muito bem preparados"

Defensor também falou sobre as mudanças na equipe nacional desde sua primeira convocação, em 2016, e elogiou os jovens atacantes Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick

“O objetivo do Brasil é sempre chegar à final e conquistar títulos, vencer é algo que carregamos no nosso DNA. É por isso que treinamos tanto para conseguir isso e esperamos fazer um grande torneio. Acho que estamos muito bem preparados, entendemos as ideias de jogo do nosso treinador e esperamos fazer o melhor para vencer o torneio, que é o mais importante”, disse em entrevista ao jornal AS.

O lateral esquerdo Wendell falou nesta terça-feira, 18, sobre algumas questões acerca da disputa da Copa América pelo Brasil. O atleta cearense se mostrou confiante na briga pelo título do torneio e revelou qual é o DNA da Seleção.

“Mais do que diferenças, acho que é outra etapa, há dez anos a Seleção Brasileira tinha muita qualidade e agora temos novos jogadores e novas formas de jogar. Vini e Rodrygo acabaram de vencer a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol e, apesar da juventude, têm muita experiência. Endrick também mostra que, apesar da juventude, tem capacidade de resolver jogos do nada. Tenho a certeza de que nos sairemos bem, porque são jogadores com muita qualidade e estamos numa fase em que são tão jovens e brilhantes que vamos certamente ganhar muitos títulos”, afirmou.

Wendell ainda revelou quais seleções chegam como favoritas para levantar o troféu da Copa América na sua opinião.

“O Brasil sempre entra em todas as competições como favorito, é um dos melhores times do mundo, todos nos respeitam. Sabemos que o futebol evoluiu muito e temos que respeitar todos os concorrentes. Também como favoritos estão Argentina, Uruguai e Colômbia, que possuem grandes qualidades, mas esperamos fazer uma grande competição e demonstrar nossa qualidade em campo e no dia a dia de trabalho.”