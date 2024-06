Seleção brasileira inicia fase de preparação para a Copa América

Com a Copa América 2024 prestes a começar, a seleção brasileira inicia a reta final de sua preparação para a competição nesta segunda-feira. Após ganharem folga no último domingo, os jogadores voltaram a treinar no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, nesta tarde.

Agora, a delegação brasileira treinará todos os dias desta semana, com exceção de quinta-feira, data que está marcada a viagem para Los Angeles, local em que o Brasil fará sua estreia na Copa América, diante da Costa Rica.

O jogo contra os costa-riquenhos acontece apenas na segunda-feira, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium. O time do Brasil treinará na Califórnia a partir da próxima sexta-feira na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).