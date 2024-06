Cristiano Ronaldo bate recorde, e Portugal vence República Tcheca pela estreia na Euro

Portugal volta a campo neste sábado, às 13 horas (de Brasília), diante da Turquia, no Signal Iduna Park, em Dortmund. A República Tcheca encara a Geórgia também neste sábado, às 10 horas, no Volksparkstadion, em Hamburgo

De virada, a seleção de Portugual venceu a República Tcheca por 2 a 1, na estreia da Eurocopa, nesta terça-feira, 18, em confronto realizado na Red Bull Arena, em Leipzig.

Com o resultado, os portugueses chegaram aos três pontos e assume a 2ª posição no grupo F, enquanto os tchecos fica na 3ª colocação. A Turquia, também com três tentos, lidera o grupo por conta do saldo de gols e a Geórgia fica na lanterna da chave.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida marcou a sexta participação de Cristiano Ronaldo em Eurocopas. O craque português disputa o torneio pela sexta vez na carreira (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024), superando o espanhol Iker Casillas, que tem cinco participações.