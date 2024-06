Santos x Goiás: onde assistir ao vivo - Série B

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Santos vive crise na Segunda Divisão. O time vem de quatro derrotas consecutivas no torneio e deixou o G4. Agora, o Peixe ocupa o sétimo lugar da tabela de classificação, com 15 pontos. O duelo com o Goiás ganhou caráter decisivo para o técnico Fábio Carille. Pressionado no cargo, o treinador pode ser demitido caso o time volte a tropeçar e aumente a sequência negativa. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Goiás ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Horário: quando será Santos x Goiás



Hoje, quarta-feira, 19 de junho (19/06), às 19 horas (horário de Brasília)