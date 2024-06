Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de junho (19/06), pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, às 21h30min (horário de Brasília).

Timão terá os retornos de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, que cumpriram suspensão no Majestoso. Já o Colorado tem vários desfalques para o duelo contra a equipe paulista. Rochet, Borré e Valencia estão com suas seleções para a Copa América, enquanto Alan Patrick e Mauricio se encontra machucados. O segundo, por sinal, tem negociação avançada com o Palmeiras. Na zaga, o Inter terá a baixa de Vitão, que sofreu terceiro cartão amarelo diante do Vitória. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Horário: quando será Internacional x Corinthians



Hoje, quarta-feira, 19 de junho (19/06), às 21h30min (horário de Brasília)