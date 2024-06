Atlético-GO x Corinthians: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam hoje, terça-feira, 11 de junho (11/06), pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).

O Corinthians vive situação crítica no torneio. A equipe se encontra na 17ª posição, com cinco pontos conquistados e dois jogos a mais em relação ao Criciúma, 16º colocado. Já o Atlético-GO está na 18ª colocação do Brasileiro, com apenas quatro pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians procura Marcelo Paz, do Fortaleza, para cargo de CEO do clube; CONFIRA



Atlético-GO x Corinthians ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Horário: quando será Atlético-GO x Corinthians



Hoje, terça-feira, 11 de junho (11/06), às 19 horas (horário de Brasília)