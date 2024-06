Atlético-MG segue interessado em Fausto Vera, do Corinthians

Volante está na mira do Galo e agrada Milito, com quem trabalhou na Argentina. Timão propôs troca, mas ideia foi negada pelos mineiros

O Atlético-MG segue interessado na contratação do volante Fausto Vera, do Corinthians. O Galo já fez um contato para saber as condições de um possível negócio pelo argentino de 24 anos, mas não enviou uma proposta oficial. O Timão não descarta a saída do jogador, mas quer uma boa compensação financeira para liberar o atleta.

Aliás, o Corinthians tentou uma troca de atletas com o Galo nesta negociação. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro e a iminente venda de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, o Timão se interessou em Matheus Mendes, reserva imediato de Everson. Contudo, conforme apurou o Jogada10, o Atlético-MG descarta fazer uma troca neste momento.