Ex-diretor explica saída do Corinthians e arrependimento com Augusto Melo

Rozallah Santoro pediu demissão do cargo de diretor financeiro do Timão após promessas não cumpridas do mandatário e polêmicas Crédito: Jogada 10

O ex-diretor financeiro do Corinthians, Rozallah Santoro, disse que teve sua cadeira esvaziada antes de deixar o clube nas últimas semanas. Envolvido nas polêmicas que cercaram o Timão na última semana. o dirigente pediu desligamento do cargo na última sexta-feira (7/6). Ele chegou a ser convencido a permanecer por Augusto Melo alguns dias antes, mas depois viu seu limite dentro da instituição chegar ao fim. Em entrevista para o “Uol”, Rozallah disse que o seu relacionamento com o presidente do Corinthians estava muito desgastado e que não tinha condições de continuar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nas últimas semanas, eu quase não tinha mais contato direto com Augusto. Só conversava com ele através de interlocutores, como o Marcelo Mariano (diretor administrativo) e o Vinícius Cascone (secretário-geral). A minha cadeira foi esvaziada. Aliás, praticamente todas as minhas opiniões técnicas não foram acatadas, em termos de preços e sugestões técnicas. Só me arrependo de não ter saído duas semanas atrás”, disse Rozallah.