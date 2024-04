Morre Alan Neto: clubes cearenses e Federação homenageiam o ícone do jornalismo cearense

Ícone do jornalismo cearense, Alan Neto, o eterno "Trem Bala", morreu nesta quarta-feira, 3. O jornalista e colunista do O POVO, que marcou época pelo seu jeito polêmico e irreverente em todas as plataformas, do rádio ao Youtube, estava hospitalizado desde o fim de janeiro após sofrer um acidente doméstico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com seu foco especialmente no jornalismo esportivo, por onde "maquinou" o Trem Bala por décadas, Alan Neto mobilizou homenagens do futebol cearense.