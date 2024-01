Tottenham x Manchester City: onde assistir ao jogo ao vivo - Copa da Inglaterra

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Tottenham e Manchester City se enfrentam hoje, sexta-feira, 26 de janeiro (26/01), em jogo da quarta rodada da Copa da Inglaterra. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 17h (horário de Brasília).

Na terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Tottenham eliminou o Burnley após vitória por 1x0. Já o City passou pelo Huddersfield com goleada de 5x0. O último confronto entre as equipes no torneio foi na temporada 2003/2004.



Tottenham x Manchester City ao vivo: onde assistir à transmissão

STAR + : Streaming

ESPN: TV fechada

Quando será Tottenham x Manchester City



Hoje, sexta-feira, 26 de janeiro (26/01), às 17h (horário de Brasília)

Onde será Tottenham x Manchester City



Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra

