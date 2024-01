Em apresentação no Bahia, Éverton Ribeiro revela importância de Ceni: "Um cara que admiro"

“Me apresentaram um projeto ambicioso, de grandeza enorme. Me motiva. Eu precisava disso, de novos desafios, para poder novamente buscar títulos, marcar história. E tudo que o Bahia me apresentou, com todos que conversei, tudo está sendo cumprindo”, comentou.

Na sala de imprensa do estádio, o meia explicou os motivos de ter deixado o Flamengo para assinar com a equipe nordestina.

"Falaram que a torcida iria estar me esperando, e me surpreendeu. Hoje, domingo, com recepção calorosa. Isso me dá mais ânimo e ansiedade para estar em campo. A expectativa é muito boa. Acredito muito nesse time, nos companheiros. A equipe está se reforçando. Vão chegar mais jogadores para que tenhamos um ano incrível", completou.

Everton Ribeiro também revelou que ter a oportunidade de trabalhar com Rogério Ceni mais uma vez, foi outro fator decisivo para ele escolher o Bahia.

"Falar do Rogério é fácil. Fomos campeões juntos. Ele é um cara vencedor. Já foi um jogador vencedor. Ele busca excelência, o melhor do jogador. Ele cobra o que tem que ser feito, também orienta, elogia. Quando ele me ligou, é um cara que admiro, toda conversa que teve comigo, onde eu poderia jogar, como poderia ser a equipe", disse.

Rogério Ceni e Everton Ribeiro trabalharam juntos no Flamengo por cerca de oito meses, entre os anos de 2020 e 2021. No período, eles conquistaram três títulos: o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil de 2021 e o Campeonato Carioca de 2021.

O meia de 34 anos fará pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, junto com o elenco do Esquadrão de Aço. A equipe parte para o país europeu na próxima terça-feira.