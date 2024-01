Flamengo paga cerca de R$ 78 milhões para ter De La Cruz e anuncia uruguaio como presente de Natal

Na véspera de Natal, a torcida do Flamengo ganhou um grande presente. O clube anunciou neste domingo a contratação do meia Nicolás De la Cruz, que estava no River Plate. O jogador Uruguaio, de 26 anos, era um desejo antigo do Rubro-Negro e já havia aparecido com a camisa do clube.

Para ter De la Cruz, o Flamengo desembolsou US$ 16 milhões, cerca de R$ 78 milhões. O anúncio foi feito junto à uma ação de marketing. A equipe carioca compartilhou em suas redes sociais um vídeo misterioso, que escondia o rosto do uruguaio. Horas depois, divulgou a contratação.

De la Cruz estreou no futebol profissional pelo Liverpool-URU, em 2015. Dois anos depois, se transferiu ao River Plate, onde fez 214 jogos, marcou 36 gols e deu 40 assistências. Pelo clube argentino, venceu uma Libertadores, dois Campeonatos Argentinos, três Copas da Argentina e uma Supercopa Argentina. Na última sexta-feira, se despediu com a conquista do Troféu dos Campeões.