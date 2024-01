Estaduais 2024 começam hoje (17/01): veja datas de início

Equipes que terão um calendário vasto ao longo da temporada optarão por usar time sub-20 ou misto durante as primeiras partidas de seus campeonatos estaduais, como é o caso de Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, e Bahia e Vitória no Campeonato Baiano.

Grande parte dos Campeonatos Estaduais de maior dificuldade irá estrear entre hoje, 17 de janeiro (17/01) e 24 de janeiro. Campeonato Cearense , Campeonato Carioca e Campeonato Paulista são alguns que terão sua estreia no meio e no fim de semana.

Já no Campeonato Paulista, os times já devem começar com grande parte de suas principais peças, visto que a competição, entre os estaduais, é aquela com maior dificuldade, assim já deve ser considerada um parâmetro na avaliação da progressão de temporada de cada time.

Grande parte dos times que deve entrar com força máxima são aqueles que não têm vaga assegurada ainda na Copa do Brasil, pois a não presença nas fases finais de seus respectivos estaduais pode acabar acarretando a não obtenção de vaga na Copa do Brasil no ano seguinte, como é o caso do Vila Nova, Avaí e Santos.

Campeonato Estaduais: quando vai começar os campeonatos estaduais?

Confira quando vão começar os estaduais no Brasil?

Alagoano : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Amazonense : 19 de janeiro



: 19 de janeiro Baiano : 14 de janeiro



: 14 de janeiro Brasiliense : 13 de janeiro



: 13 de janeiro Capixaba : 18 de janeiro



: 18 de janeiro Carioca : 17 de janeiro



: 17 de janeiro Catarinense : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Cearense : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Gaúcho : 21 de janeiro



: 21 de janeiro Goiano : 17 de janeiro



: 17 de janeiro Maranhense : 13 de janeiro



: 13 de janeiro Mato-grossense : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Mineiro : 24 de janeiro



: 24 de janeiro Paraense : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Paraibano : 17 de janeiro



: 17 de janeiro Paranaense : 17 de janeiro



: 17 de janeiro Paulista : 20 de janeiro



: 20 de janeiro Pernambucano : 10 de janeiro



: 10 de janeiro Piauiense : 13 de janeiro



: 13 de janeiro Potiguar : 10 de janeiro



: 10 de janeiro Rondoniense : 17 de fevereiro



: 17 de fevereiro Sergipano : 13 de janeiro



: 13 de janeiro Tocantinense: 27 de janeiro



*Os estaduais do Acre, Amapá e Roraima ainda não têm datas de início confirmadas

