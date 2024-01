Flamengo x Náutico: onde assistir o jogo ao vivo - Copinha

Jogo do Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Flamengo e Náutico será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na TV fechada no Sportv. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Náutico se enfrentam hoje, sábado, 13 de janeiro (13/01), em jogo da 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no Estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo às 21h30min (horário de Brasília).

O Flamengo se classificou na liderança e de forma invicta no Grupo 19. Ao contrário da campanha invicta carioca, o Náutico tem uma derrota na competição e se classificou em segundo no Grupo 20, que teve liderança do XV de Piracicaba.

Após contratar Barceló, Ceará chega a quatro estrangeiros no elenco de 2024; VEJA

Flamengo x Náutico ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Sportv: TV fechada

Horário: quando será Flamengo x Náutico



Hoje, sábado, 13 de janeiro (13/01), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Náutico



Estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo

Ancelotti agradece interesse da CBF, mas diz: "Sempre quis ficar no Real Madrid"; SAIBA MAIS