Ao vivo: assista à apresentação de Dorival Júnior, novo técnico da Seleção Brasileira

O treinador chega à Canarinho após trabalhos vencedores pelo São Paulo e Flamengo, nos últimos dois anos. Ele é o primeiro técnico da Seleção com passagens por Ceará e Fortaleza

Dorival Júnior falará pela primeira vez como treinador da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, 11, a partir das 15 horas, em entrevista coletiva na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O treinador chega à Canarinho após trabalhos vencedores pelo São Paulo, em 2023, quando conquistou o título inédito da Copa do Brasil para o clube, e pelo Flamengo, em 2022, levantando as taças da Copa do Brasil e da Libertadores.

ASSISTA AO VIVO: