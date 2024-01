Você sabia? Beckenbauer já vestiu a camisa do Flamengo

Beckenbauer posou com a camisa do Flamengo em 1982. Crédito: Acervo Revista Placar / Divulgação DFB Team

A lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer, faleceu no último dia 7 de janeiro, aos 78 anos. Ele foi bicampeão mundial com a seleção alemã como jogador, em 1974, e como técnico em 1990. Ele também fez história em uma foto de 1982 com a camisa do Flamengo, registrada pelo fotógrafo Orlando Brito. Benckenbauer participou da partida de despedida de Carlos Alberto Torres, que aconteceu em 1982 contra o Flamengo, nos Estados Unidos. O ex-jogador alemão vestia as cores do New York Cosmos, e estava na companhia de Pelé e Carlos Alberto Torres.

Após o amistoso no Giants Stadium, um torcedor pediu para ele vestir a camisa do Flamengo, momento que rendeu a fotografia. Leia mais: Principais momentos da carreira de Franz Beckenbauer Flamengo relembra Beckenbauer com a camisa do time

Em homenagem nas redes sociais, o Flamengo publicou a icônica foto tirada no dia em que o ex-zagueiro vestiu a camisa do clube. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do alemão Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história. Na foto, tirada em 1982, Beckenbauer aparece com o Manto Sagrado. Foi após o empate em 3 a 3 entre Flamengo e Cosmos, nos EUA, na despedida de… pic.twitter.com/uAqHvYdwjk — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2024 A trajetória de Beckenbauer no futebol Franz aprendeu a jogar futebol no clube da cidade onde nasceu, o SC München von 1906, antes de chegar ao Bayern de Munique. Beckenbauer jogou no Bayern por cinco décadas, somando os anos como jogador e como dirigente nos anos 1990 e 2000.