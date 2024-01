Beckenbauer, um zagueiro livre e revolucionário

Antes de Beckenbauer, recorda Sylvain Kastendeuch, ex-líbero do FC Metz, "os defensores tinham a função de destruir ou impedir jogadas. Ele trouxe uma dimensão ofensiva e técnica que não existia. Ele tinha a visão e a habilidade para construir o jogo".

Falecido no domingo (7) aos 78 anos, Franz Beckenbauer, um dos poucos campeões mundiais como jogador e como treinador, entrou para a história ao revolucionar a sua posição como zagueiro-central.

Foi durante as décadas de 1960 e 1970, enquanto a Holanda de Ajax e Johan Cruyff transformava o futebol ao torná-lo "total", que o alemão dois vezes vencedor da Bola de Ouro levou a uma nova dimensão essa posição de líbero, originalmente imaginada no futebol italiano.

Antes da revolução do 'Kaiser' (imperador), o defensor que jogava nesta posição atuava uma faixa atrás dos seus parceiros, logo à frente do goleiro, como uma espécie de última barreira. Beckenbauer, revelado como meio-campista, foi adiantado, à frente da defesa, como principal criador do jogo.

Bixente Lizarazu, muito próximo de Beckenbauer, que o trouxe para o Bayern Munique em 1997, quando era dirigente, explica: "Na Alemanha, numa defesa de três ou cinco, havia dois zagueirões - defensores 'à moda antiga' que interceptavam os atacantes - e Beckenbauer, na qualidade de líbero, iniciava jogadas após a recuperação da bola".

"Ele conseguia isso graças à excelente técnica. Jogador, combinou qualidade de passes e lançamentos. Não era apenas técnico, era um excelente zagueiro", continua o ex-lateral-esquerdo, campeão mundial (1998) e europeu (2000) com a seleção francesa e vencedor da Liga dos Campeões (2001) com o Bayern.