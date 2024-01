Principais momentos da carreira de Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, cuja morte no domingo aos 78 anos foi anunciada nesta segunda-feira (8), brilhou no futebol mundial como jogador, treinador e dirigente. Desde os seus primeiros títulos com o Bayern de Munique e com a Alemanha até a organização da Copa do Mundo de 2006, estes são seis dos momentos que marcaram sua carreira: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi uma das imagens mais célebres da história do futebol: o braço direito imobilizado na tipoia em uma semifinal de Copa do Mundo. No dia 17 de junho de 1970, a Alemanha Ocidental enfrentava a Itália no Estádio Azteca, no México. No segundo tempo, tentando cavar um pênalti (obteve "somente" uma falta), Beckenbauer cai de mau jeito sobre seu braço direito, que se desloca. O técnico da Alemanha, Helmut Schön, já tinha feito as substituições autorizadas naquele momento, e o 'Kaiser' continuou em campo apesar de tudo, aguentando a dor. Depois que Karl-Heinz Schnellinger empatou nos instantes finais do segundo tempo, Beckenbauer disputou os 30 minutos da prorrogação com o braço imobilizado em uma tipoia improvisada. A semifinal terminou com a vitória da Itália por 4 a 3 em um duelo completamente eletrizante, que foi apontado por muitos como "o jogo do século". Desde a sua criação pela revista France Football, em 1956, a Bola de ouro só tinha sido entregue, com exceção do goleiro soviético Lev Yashin (1963), a jogadores com perfil ofensivo.

Portanto, foi uma novidade em 1972 o premiado ter sido o líbero Franz Beckenbauer, que tinha sido campeão da Eurocopa com a Alemanha Ocidental alguns meses antes. Ele superou por apenas dois pontos na votação dois de seus companheiros de seleção: Gerd Müller e Günther Netzer. Beckenbauer sucedia então o próprio Gerd Müller (1970) e o holandês Johan Cruyff (1971). Quatro anos depois, como o argentino naturalizado espanhol Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), conseguiu uma segunda Bola de Ouro, superando então o holandês Rob Rensenbrink.

Na história do prestigioso prêmio, apenas outros dois defensores conquistaram a cobiçada bola dourada: o alemão Matthias Sammer (1996) e o italiano Fabio Cannavaro (2006). Nascido em Giesing, um bairro operário no sul de Munique, Franz Beckenbauer teve que esperar a final da Copa do Mundo de 1974 para jogar no Estádio Olímpico da cidade, construído ao norte da aglomeração urbana para os Jogos Olímpicos de 1972.