Dorival Júnior tem saída do São Paulo confirmada e assumirá Seleção Brasileira

A seleção brasileira tem um novo técnico. Trata-se de Dorival Júnior, que confirmou sua saída do São Paulo neste domingo, 7, e agora assumirá o maior desafio da sua carreira. Reconhecido por ser um exímio gestor de grupo e por bons trabalhos à frente de diversos clubes brasileiros, o profissional classificou a ida para a Amarelinha como a "realização de um sonho pessoal".

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio", disse Dorival em nota oficial do São Paulo.

A decisão leva o treinador de 61 anos ao ápice da sua trajetória no futebol. Em 2022, ele passou pelo Ceará, onde fez um trabalho que o recolocou no cenário nacional novamente. Na oportunidade, Dorival comandou o Vovô em 18 jogos, conquistando 11 vitórias no período. No entanto, sua passagem pelo futebol cearense acabou sendo abreviada devido a um convite do Flamengo.