Políticos cearenses lamentam a morte de Mário Jorge Zagallo

Políticos cearenses utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, considerado um dos maiores ídolos do futebol brasileiro.

Zagallo, também conhecido como "Velho Lobo", faleceu nessa sexta-feira, 5, aos 92 anos, por falência múltipla de órgãos.