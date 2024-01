Em leilão, camisa e chuteiras de Zagallo usadas em 1958 foram rejeitadas

Zagallo jogou a final com a camisa 7, cor azul. O escudo da CBD se destacava no lado esquerdo do peito. Àquela época, não havia nenhuma das cinco estrelas acima dele, demarcando os cinco mundiais conquistados.

A camisa foi avaliada de 10 mil a 15 mil libras, mas não recebeu nenhuma oferta de compradores. Hoje, algo em torno de R$ 62 mil e R$ 93 mil, respectivamente. Na cotação do dia do leilão, entre R$ 36 mil e R$ 54 mil.

Os itens eram do acervo do próprio filho de Zagallo, Mário César. Ficaram entre os 40 que não foram vendidos, de 132 oferecidos. A chuteira foi cotada entre 3 mil e 5 mil libras (de R$ 18,6 mil a R$ 31 mil).

Zagallo acompanhou o leilão ao lado do filho. E demonstrou sua frustração em entrevista à BBC, à época. "Eu ter jogado com o Pelé jamais será esquecido e isso tem em filmagem na televisão. Na história, o que fica não é a camisa", afirmou.

Mas reclamou do respeito à memória: "A nossa cultura não é a mesma. Os brasileiros não dão o valor e consequentemente nós não vamos ter as peças", disse Zagallo. "Se não têm as de 58 até hoje, vai continuar deste jeito. Não há colecionadores e nem um museu para as Copas do Mundo no Brasil".

"Infelizmente, eu não podia participar do leilão como comprador porque, ao ver o que estava acontecendo, eu queria comprar várias camisas de volta", disse Mário César ao canal inglês. Ele garantiu naquele dia não ter se arrependido de ter leiloado os itens. Arrecadou 133.200 libras com as vendas (R$ 826 mil na cotação de hoje).