RJ: Tite é assaltado e ladrão reclama de eliminação do Brasil na Copa do Mundo, diz colunista

O ex-técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, foi assaltado na manhã deste sábado, 24. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, um homem levou uma corrente do técnico e ainda teria reclamado da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

O colunista afirmou que Tite teria escolhido caminhar na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, para “evitar assédio”. O técnico está sendo criticado pela condução da seleção brasileira na copa.

O Brasil chegou às quartas de final do campeonato, mas perdeu para a Croácia nos pênaltis. Com isto, a seleção foi eliminada e não seguiu para as semifinais, perdendo a chance de conquistar o hexacampeonato mais uma vez.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ex-zagueiro Chicão defende Tite: "Esqueceram o que ele já fez"

Quem será o próximo técnico do Brasil após Tite? Veja lista

Tite afirma que encerra seu ciclo na seleção brasileira em paz

Tags