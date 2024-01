Ceará, Fortaleza e Ferroviário lamentam morte de Zagallo: "Obrigado por tanto"

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Zagallo esteve com a seleção brasileira em quatro, dos cinco títulos mundiais conquistados

“O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, mais conhecido como Zagallo, uma das maiores referências de futebol no nosso País e principalmente da Seleção Brasileira de Futebol”.

A homenagem ainda destaca que a história de Zagallo está diretamente ligada com a da Seleção Brasileira, onde atuou em 36 jogos como jogador, 131 como treinador do Brasil e 96 como coordenador.

"Ele foi o técnico que mais comandou a Seleção e o único tetracampeão mundial da história. Ao todo, foram 17 títulos conquistados entre as funções de jogador, treinador e coordenador técnico”, disse o Vovô na oportunidade.

O Leão do Pici enfatizou a importância do Velho Lobo para a sociedade brasileira: “Com a bola no pé ou de prancheta na mão, Zagallo foi ouro, prata e bronze, tudo em um homem só, mas que de sozinho não tinha nada, pois movimentou e emocionou uma Nação, levando o nosso futebol para o topo do mundo”.

E o Tubarão da Barra, assim como o Ceará, salientou a relação de Zagallo e seleção.