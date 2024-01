Copinha 2024: saiba tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a primeira competição que inicia a temporada do futebol brasileiro; confira todas as informações da Copinha 2024

A primeira competição do calendário brasileiro tem foco nas equipes juniores dos clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para descobrir futuros craques do futebol nacional.

O primeiro dia da competição teve destaque para as vitórias de Botafogo e Ceará por 1 x 0 e massacre de 9 x 0 do Athletico Paranaense. A maior goleada da competição aconteceu em 1973, quando o Cruzeiro venceu por 14 x 0 o Vasco de Itapecerica-SP.

Copinha: quando e como surgiu?

No calendário do futebol nacional desde 1969, a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve inicialmente o nome de Taça São Paulo de Juvenis, categoria que teve o nome e a idade limite alterados para Juniores em 1981, sendo organizada pela Prefeitura de São Paulo.

Entretanto, em 1987, a prefeitura decidiu não realizar o torneio e repassou a organização para a Federação Paulista de Futebol (FPF). Até 1970, a competição só recebia clubes do estado de São Paulo, mas a partir de 1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil.

Acontecendo sempre no início de janeiro, de modo que a final seja disputada em 25 de janeiro (dia do aniversário da cidade de São Paulo), geralmente no estádio do Pacaembu (algumas vezes, por motivos externos, o local é alterado).

Nas duas primeiras edições do torneio, eram convidadas apenas equipes do estado de São Paulo, mas em 1971 começaram a contemplar times de todos os estados. Nos anos 90, equipes estrangeiras também foram convidadas a participar da competição.