Manchester City é campeão do Mundial de Clubes

Com a goleada sobre o Fluminense, o Manchester City conseguiu seu primeiro título do Mundial de Clubes; veja como foi conquistado o resultado

O clube inglês saiu na frente do placar logo aos 30 segundos de jogo com um gol do argentino Julián Álvarez, no rebote de uma bola na trave. O segundo gol ocorreu após Foden chutar a bola, e ela desviar em Nino, tirando todas as chances de Fábio.

O terceiro gol, assim como o segundo, teve participação de Phil Foden. Desta vez, o meia inglês recebeu um passe rasteiro de Álvarez dentro da área e marcou o terceiro gol do time campeão. Para fechar a goleada, Julian Alvarez marcou o último gol da partida com um forte chute.

Manchester City campeão mundial: gol mais rápido da história do torneio

O gol do argentino Julián Álvarez, que abriu o placar para o Manchester contra o Fluminense, na final do Mundial de Clubes, foi o mais rápido da história da competição.

Anteriormente, o dono do recorde era o Mohamed Ahmed, do Al-Ain. Seu gol marcado contra o Esperance, da Tunísia, aos 79 segundos de jogo no Mundial de 2018. O jogo era pela segunda fase eliminatória da competição.

Em finais, o gol mais rápido foi marcado pelo zagueiro Dante, que marcou pelo Bayern de Munique apenas seis minutos e 21 segundos na final de 2013 contra o Raja Casablanca.



Manchester City campeão mundial: paradigma quebrado

O Manchester City conseguiu se tornar o primeiro inglês a ser campeão mundial em sua primeira participação no torneio, desde que começou a ser organizado pela Fifa.