Al-Ahly vence Urawa Reds e termina em terceiro lugar no Mundial de Clubes

Lance do jogo Urawa Reds x Al-Ahly na decisão de terceiro lugar do Mundial de Clubes 2023 Crédito: Divulgação/Urawa Reds

Antes da final, Al-Ahly e Urawa Reds entraram em campo pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira, 22. No Prince Abdullah al-Faisal Stadium, o time do Egito triunfou por 4 a 2 e conquistou o posto. Percy Tau, Yasser Ibrahim, Maâloul e Koizumi (contra) marcaram os tentos do triunfo do campeão africano. Já Kanté e Sholz fizeram o gol do representante asiático na competição. Agora, as equipes focam na disputa dos seus respectivos torneios. Al-Ahly x Urawa Reds: o jogo Desde o primeiro minuto, o Al Ahly empilhava chances para abrir o placar. Até que aos 18 minutos, Yasser Ibrahim abriu o placar, após aproveitar rebote do goleiro Nishikawa.