Inter Miami anuncia atacante Luis Suárez, que retoma parceria com Messi

Atacante uruguai, que defendeu o Grêmio em 2023, acerta com o clube dos Estados Unidos por uma temporada e voltará a jogar com o astro argentino, agora na MLS

O Inter Miami, dos Estados Unidos, anunciou a contratação do atacante Luis Suárez, que deixou o Grêmio ao final de 2023. O contrato do centroavante uruguaio terá validade de uma temporada, mas com opção de extensão por mais uma.

Agora confirmado como reforço do time da Flórida, o camisa 9 voltará a jogar com Lionel Messi após quase quatro anos, revivendo os grandes momentos que viveram juntos no Barcelona. O veterano de 36 anos também reencontrará dois ex-companheiros que jogaram no clube catalão: o lateral Jordi Alba e o meio-campista Sergio Busquets.