Sequestro de Marcelinho Carioca: veja o que se sabe sobre o caso

O ex-jogador Marcelinho Carioca passou por um sequestro em SP Crédito: Reprodução/SporTV

O ex-jogador Marcelinho Carioca esteve envolvido em um sequestro no início da segunda-feira, 18, após o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, na zona leste de São Paulo. O carro que era de posse de Marcelinho foi localizado na cidade de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. O resgate do veículo aconteceu na manhã de segunda-feira, 18, antes mesmo do jogador ter sido encontrado.

O jogador foi liberado de seu cativeiro por volta das 14h20min e chegou à unidade policial em uma viatura, com o rosto coberto com uma toalha e acompanhado de uma mulher no banco de trás. Vídeo divulgado relata suposto envolvimento com mulher casada Ainda na tarde desta segunda, circulou pelas redes sociais um vídeo em que o ex-jogador diz que foi sequestrado após supostamente se relacionar com uma mulher casada. "Eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba. Aí eu saí com uma mulher que é casada, soube depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e me levou (embora). Esse foi o B.O", disse Marcelinho, sem camisa e com o olho esquerdo roxo, enquanto esteve em cativeiro. Em seguida, a mulher com quem supostamente o ex-jogador teria se envolvido na festa admitiu o caso. "Confirmo tudo que ele está falando. Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro", disse a mulher no vídeo.

Marcelinho diz que foi obrigado a mentir sobre relacionamento com mulher casada O ex-atleta esclareceu que foi sequestrado porque os criminosos "queriam dinheiro" e que a moça exposta em vídeo pelos bandidos se trata de uma amiga, que também foi coagida a mentir com uma "arma na cabeça". "Botou a arma na minha cabeça depois eu não vi mais nada entrei no carro colocaram capuz e não vi mais nada. [sobre o vídeo] Fui obrigado a falar, a Thais [mulher que aparece no vídeo] é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela", justificou Marcelinho.

Sequestro de Marcelinho Carioca: polícia prende três suspeitos A Polícia prendeu duas mulheres que estariam tomando conta do cativeiro e um homem, identificado pela PM como o sequestrador de Marcelinho. Os três chegaram algemados à delegacia dentro de uma viatura.

Uma transferência de R$ 30 mil foi o que levou a Polícia a prender os suspeitos que foram presos. Sequestro de Marcelinho Carioca: assessoria nega a história de traição A assessoria de Marcelinho Carioca acredita em coação no caso — ou seja, ele teria sido obrigado a realizar o registro, para que tenha outro tipo de consequência sobre o sequestro.