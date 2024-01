Ex-jogador Marcelinho Carioca é sequestrado em São Paulo

Marcelinho não é visto desde domingo, 17. De acordo com a Polícia Civil, ele foi sequestrado

Desaparecido desde o último domingo, 17, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi sequestrado. A Polícia Civil confirmou a informação ao portal Metrópoles nesta segunda-feira, 18. No domingo, Marcelinho foi ao show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo, e não foi mais visto desde então.

O carro do ex-atleta foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Dois homens que estavam próximos do veículo foram presos pela Polícia Militar (PM), por suspeita de envolvimento com o ocorrido.

Durante a sua carreira, Marcelinho atuou por clubes como Flamengo, Vasco, Santos e Corinthians, equipe na qual se tornou ídolo.