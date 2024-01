"Cangaceiro trader": cearense é preso em SP suspeito de lavagem de dinheiro e estelionato

O cearense Francisco Emanuel Pereira dos Santos foi preso durante operação realizada na manhã desta quinta-feira, 14, em São Paulo. Houve cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito, que é conhecido como "Cangaceiro Trader" ou "Canga".

A operação "Terra Prometida", do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), teve parceria do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Minstério Público de São Paulo, além do departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope), da Polícia Civil paulista.



Conforme o MPCE, o cumprimento ocorreu na ciade de Carapicuíba, em um condomínio de alto padrão. A prisão dele foi preventiva, e foram apreendidos blocos de anotações, veículos, relógios de luxo e equipamentos eletrônicos.