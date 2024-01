Marcelinho presta depoimento e diz que foi obrigado a mentir sobre relacionamento com mulher casada

Resgatado após ser sequestrado no último domingo, 17, após o show Tardezinha, o ex-jogador Marcelinho Carioca prestou depoimento na Delegacia da Policia Civil de Itaquaquecetuba, município de São Paulo, nesta segunda-feira, 18, e negou que tenha se envolvido com mulher casada. O ex-atleta esclareceu que foi sequestrado porque os criminosos "queriam dinheiro" e que a moça exposta em vídeo pelos bandidos se trata de uma amiga, que também foi coagida a mentir com uma "arma na cabeça".

"Botou a arma na minha cabeça depois eu não vi mais nada entrei no carro colocaram capuz e não vi mais nada. [sobre o vídeo] Fui obrigado a falar, a Thais [mulher que aparece no vídeo] é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela", justificou Marcelinho.

Entenda o caso

Desaparecido desde o último domingo, 17, após o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, o ex-jogador Marcelinho Carioca havia aparecido no início da tarde desta segunda-feira, 18, por meio de um vídeo confirmando as informações da Polícia Civil de São Paulo de que havia sido sequestrado. Machucado, o ex-atleta detalhava em um cativeiro que havia sido raptado pelo marido de uma mulher com quem se envolveu no evento sem saber se tratar de uma pessoa comprometida, mas a informação foi desmentida na delegacia por ele mesmo.