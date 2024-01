Supercopa do Brasil: quando Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar

Palmeiras, campeão do Brasileirão, e São Paulo, campeão da Copa do Brasil, se enfrentarão pela final da Supercopa do Brasil; veja quando e onde será final

Trazendo dois rivais paulistas, a edição de 2024 será a primeira vez em que dois times do mesmo estado disputarão o troféu.

Com o Palmeiras concretizando seu 12º título brasileiro na última quarta-feira, 6, oficializou-se o confronto que decidirá o campeão da Supercopa do Brasil de 2024. A equipe alviverde enfrentará seu rival, São Paulo (campeão da Copa do Brasil).

Será a quarta edição da final que reúne os campeões das principais competições nacionais desde seu retorno em 2020. Antes disso, houve duas edições em 1990 e 1991; porém, passou por um hiato de 29 anos até seu retorno.

Supercopa do Brasil 2024: quando e onde será a final

A competição que abre oficialmente o calendário do futebol brasileiro terá uma final em jogo único, no dia 3 de fevereiro de 2024. O estado que sediará a final ainda não foi decidido, mas deverá retornar ao Distrito Federal, no estádio Mané Garrincha.

O horário da partida também ainda não foi anunciado, mas se seguir o mesmo padrão dos campeonatos anteriores, será por volta das 16h (horário de Brasília).

Supercopa do Brasil 2024: retrospecto do confronto Palmeiras x São Paulo

O clássico paulista, em seus últimos confrontos, decidiu final de Campeonato Paulista, quartas de Copa do Brasil e de Libertadores. Ao todo, foram 316 ocasiões em que as equipes se enfrentaram, com 100 empates, 110 vitórias para o tricolor e 106 vitórias para o Palmeiras.

No último grande confronto entre Palmeiras e São Paulo, em 2023, o tricolor superou o até então campeão da Copa do Brasil nas quartas de final da competição. Sucessivamente, o time comandado por Dorival Júnior conseguiu conquistar o torneio, o primeiro na história do tricolor.