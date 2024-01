De saída para a MLS, Suárez encerra passagem pelo Grêmio; veja todos os gols

Prestes a se tornar novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, o uruguaio assinalou 29 gols com a camisa tricolor

Reconhecido por ser um dos maiores centroavantes do futebol mundial, o uruguaio Luis Suárez encerrou sua passagem no Grêmio nesta quarta-feira, 6, após uma temporada. De saída para o Inter Miami, time da MLS onde atua o amigo e craque Lionel Messi, o jogador assinalou 29 gols com a camisa tricolor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira todos os tentos marcados por Suárez no Grêmio