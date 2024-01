Brasileirão 2024: quem foi rebaixado para Série B e quem subiu para A

Está oficialmente decidido quais times irão disputar as Séries A e B; confira quais clubes vão estar presente no Brasileirão e na divisão de acesso

Com o encerramento da última rodada do Brasileirão Série A nesta quarta-feira, 6, concluiu-se o calendário do futebol brasileiro de 2023. Com a chegada da nova temporada, novas equipes configurarão a primeira e segunda divisões.

O panorama de ambas as divisões já podem ser completamente traçados, com todas as equipes presentes nas divisões já decididas de forma oficial.

