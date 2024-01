Brasileirão: Palmeiras tem quantos títulos?

O Palmeiras é atualmente o clube que mais vezes conseguiu vencer o Brasileirão. Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o time paulista tem 99,97% de chance de conquistar o título.

Com três pontos de vantagem, a equipe alviverde pode conquistar o troféu até em caso de derrota nesta quarta-feira, 6, caso o Atlético-MG, vice-líder, não consiga tirar oito gols de saldo na última rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo, terceiro colocado, tem uma situação ainda mais complicada, com 16 gols atrás do Palmeiras no saldo.