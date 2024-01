Brasileirão 2022: quem ganhou ano passado e como foi a competição

No Brasileirão 2022, o Palmeiras conquistou seu 11º título brasileiro. Além da conquista alviverde, relembre acontecimentos que marcaram aquela edição

O campeão teve domínio máximo a partir da 10ª rodada, quando assumiu a liderança ao vencer o Botafogo por 4x0 e se manteve até o final do campeonato. Além da grande e constante dominância, o campeonato também foi marcado por jogos em que foram descobertos esquemas de apostas.

O Brasileirão de 2022 foi de domínio completo do Palmeiras. Desde as primeiras rodadas da edição, as equipes paulistas dominaram a liderança. Além do Palmeiras, que se consagrou campeão, São Paulo (1x), Santos (1x) e Corinthians (6x) estiveram no topo da tabela durante algumas rodadas.

Brasileirão 2022: campanha do campeão

Com somente três derrotas ao longo das 38 rodadas, o Palmeiras conquistou seu 11º título com quatro rodadas de antecedência. Apesar da larga vantagem, seu início no campeonato foi uma derrota em casa por 3x2 contra o Ceará.

Porém, com uma evolução progressiva, conquistou o título de campeão na 35ª rodada do campeonato. A conquista do título foi fora de campo, pois, após o vice-líder Internacional perder para o América-MG por 1x0, a equipe alviverde garantiu a taça.

Ao longo do campeonato, o time paulista chegou a ficar invicto por 21 jogos. Sua hegemonia no campeonato só não foi maior porque, na última rodada, utilizou uma equipe mista para enfrentar o próprio Internacional.

Palmeiras no Brasileirão: o que precisa para confirmar o título?; CONFIRA

Brasileirão 2022: seleção do campeonato

Na premiação dos melhores jogadores do Campeonato, os jogadores selecionados foram de domínio puro do Palmeiras. Com seis jogadores entre os melhores do campeonato, Abel Ferreira foi escolhido o melhor técnico, Endrick como revelação, e Gustavo Scarpa como melhor jogador.

Também presente na seleção do campeonato, German Cano, do Fluminense, foi o artilheiro daquela edição com 26 gols.