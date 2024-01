Palmeiras no Brasileirão: o que precisa para confirmar o título?

Um empate garantiria o 12º título brasileiro do Palmeiras, sem depender de outros resultados; confira o que a equipe precisa para concretizar o título

Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o alviverde tem 99,97% de chance de conquistar o título.

A vitória por 1x0, gol de Breno Lopes, contra o atual campeão da Libertadores, deu uma visão completamente favorável para a equipe paulista enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira, 6, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras está muito próximo de conquistar seu 12º título brasileiro . Após vencer o Fluminense nesse domingo, 3, o clube paulista precisaria apenas de um empate para não depender do resultado de seus rivais, Atlético-MG e Flamengo, que estão na vice-liderança e terceira colocação, respectivamente.

O que o Palmeiras precisa fazer para confirmar o título do Brasileirão

Em caso de vitória ou empate do Palmeiras sobre o Cruzeiro na última rodada, o clube paulista garante seu 12º título na história do Campeonato Brasileiro.

Caso seja superado pelo Cruzeiro, para perder o título, os clubes que buscam a primeira posição - Atlético e Flamengo - têm que tirar uma larga vantagem no saldo de gols. O Palmeiras, dono do melhor ataque da competição tem 31 de saldo, enquanto o Atlético-MG, tem 23.

Brasileirão 2023: único cenário positivo para o Atlético-MG passar o Palmeiras

Para perder o título para o Atlético-MG, o Palmeiras tem que perder para o principal rival do Galo, Cruzeiro, e desperdiçar uma diferença de 8 gols no saldo. Assim, resultados como 4x0 para o Cruzeiro e Atlético-MG em seus jogos tirariam o título do Palmeiras.

Maiores goleadas do Brasileirão

Em comparação com os possíveis resultados que a torcida atleticana visa para superar o saldo do líder Palmeiras, uma equipe nunca conseguiu vencer por oito gols ou mais de diferença desde que foi adotado o modelo de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, em 2003.