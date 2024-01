Flamengo no Brasileirão: chances, cenários e o que está em jogo

Na atual situação da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, o Brasileirão, o Flamengo ocupa a terceira colocação, com 66 pontos, mesma pontuação do vice-líder Atlético-MG, mas atrás do clube mineiro por conta do saldo de gols. O líder é o Palmeiras.

Em comparação ao time paulista, a diferença entre pontos é de somente três; no entanto, o Verdão, detentor do melhor ataque, tem o melhor saldo da competição, com 31. Assim, os clubes que almejam alcançar o Palmeiras precisam de uma enorme quantidade de gols na última rodada do Campeonato.

