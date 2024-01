Ceará projeta maior espaço para talentos da base no time profissional em 2024

Novo dirigente do Ceará, Lucas Drubscky é entusiasta da base Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Campeão cearense em quatro modalidades diferentes e em fase de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Jr, o Ceará foi um dos destaques nas categorias de base nordestinas em 2023. O Alvinegro, que já encerrou os trabalhos com a equipe profissional na temporada, projeta explorar ainda mais o potencial desses jogadores no time principal em 2024. Para o novo executivo de futebol da equipe, Lucas Drubscky, responsável por montar o elenco do Vovô para a próxima temporada, a base deve ser trabalhada em sinergia com a equipe principal, de forma que não precisem ser diferenciadas quando o assunto for o Departamento de Futebol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O diretor, que define a base do Ceará como um excelente ativo, não só financeiro, mas também técnico, tem histórico de formação de atletas nos clubes em que passou.

“Eu vim da base, sou um entusiasta, não só por demagogia, mas em fato também. O Ceará é um clube em que as categorias de base já estão se mostrando um excelente ativo para a gente valorizar, não só no aspecto financeiro, mas também colhendo frutos técnicos. Isso obviamente passa pelo aproveitamento desses atletas que terão mais destaque na nossa equipe principal de futebol masculino”, relatou. Drubscky destaca o período que esteve no Sport (PE), época em que o clube pernambucano revelou atletas como o atacante Mikael (atualmente no América-MG), o meia-atacante Gustavo (Al Ittihad Kalba) e o volante Jadsom (RB Bragantino), além do meia-atacante Luciano Juba, destaque do Leão da ilha durante duas temporadas na Segundona e com 13 jogos pelo Bahia na atual Série A. No Coritiba, revelou o ponta Kaio César e o zagueiro Jean Pedroso, que atuaram pela Seleção Brasileira no mundial sub-20. Já o técnico Vagner Mancini começou a dar oportunidades para os jovens da base na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou a promover jogos-treino da equipe principal contra o time Sub-20 com a intenção de avaliar, junto à comissão, quem pode contribuir na próxima temporada. “A gente vem nutrindo, ao longo dessas últimas semanas, (a ideia de) dar oportunidades para alguns atletas que não vêm jogando muito”, relatou o comandante alvinegro antes da partida final da Série B, que ainda ressaltou a importância de dar minutos para esses atletas e começar a identificar os seus perfis. Em entrevista exclusiva ao O POVO, Mancini afirmou que deseja um elenco reduzido em 2024, com 24 atletas, e média de idade baixa. O objetivo é abrir um espaço maior para jovens da base. O treinador quer integrar pelo menos sete atletas ao plantel profissional.

Após conquistar o título de Campeão Brasileiro de Aspirantes em 2020 e vice-campeonato no ano seguinte, a base do Vovô levantou o troféu estadual na categoria Sub-20, ainda em 2021. Em 2022, o Alvinegro dominou as categorias de base, sendo campeão estadual no Sub-13, Sub-15 e Sub-17, além de chegar às semifinais da Copa do Brasil Sub-20, feito inédito entre os clubes cearenses. Na atual temporada, a trajetória vitoriosa continuou com quatro títulos estaduais nas categorias Sub-15, Sub-17 (masculino e feminino) e Sub-20.