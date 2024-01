Ceará confirma interesse em Lourenço, do Vila Nova; Caio Dantas também no radar

O Alvinegro confirmou que tem interesse na contratação de Lourenço, do Vila Nova, para a próxima temporada. O jogador se destacou no clube goiano na disputa da Série B de 2023

Livre no mercado após o fim do contrato com o Tigre, o jogador de 26 é avaliado positivamente pela diretoria alvinegra, que afirmou ter o desejo de contar com ele para 2024. Entretanto, o clube evitou confirmar se havia realizado proposta oficial neste momento.

Sem competições para jogar, o Ceará começou a planejar o elenco para a próxima temporada. Assim, o mercado da bola ganha força e os bastidores do clube se agitam. O meio-campista Lourenço, destaque do Vila Nova em 2023, é um atleta que atraiu interesse do clube cearense para a próxima temporada, apurou o Esportes O POVO .

O Vila Nova tem o interesse de seguir contando com os serviços de Lourenço. Negociações acontecem para tentar acertar a renovação contratual do meio-campista que foi um dos destaques da equipe em 2023 ao realizar 51 jogos, marcar cinco gols e distribuir três assistências.

Caio Dantas

Mais um atleta que vestiu a camisa do Vila Nova foi ligado ao Ceará nestas últimas horas. Trata-se do centroavante Caio Dantas, de 30 anos. O staff do atacante negou ao Esportes O POVO qualquer proposta ou contato do Vovô neste momento, mas manteve aberta a possibilidade de um acerto em um futuro próximo.

O jogador, junto com seu agente, estão avaliando as opções no mercado, que inclui até uma renovação com o Vila Nova. Após o fim da Série B, onde marcou 10 gols e deu duas assistências em 32 jogos, Caio foi oferecido no mercado para alguns clubes, incluindo o Ceará.