Bola de Ouro: veja horário, onde assistir e cotados para o prêmio

Uma das principais premiações do futebol é a 'Bola de Ouro', que será entregue aos vencedores nesta segunda-feira, 30; veja aonde assistir e horário

A principal premiação da noite, que leva o nome do evento, vai homenagear o jogador que mais se destacou durante toda a temporada de 2022/2023. Ao todo, são 30 nomes na categoria masculina e 30 nomes na categoria feminina. O vencedor da última premiação, foi o francês, Karim Benzema, na categoria masculina. Entre as jogadoras do Futebol Feminino, a premiada foi Alexia Putellas.

Na premiação masculina, Messi e Haaland dividem o favoritismo na conquista do prêmio. O craque argentino teve o grande feito de ser campeão e melhor jogador da Copa do Mundo de 2022. Já o jogador norueguês quebrou vários recordes em seu primeiro ano no Manchester City e ajudou o time na sua primeira conquista da Champions League.

Fifa suspende por 3 anos ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales por beijo forçado; ENTENDA

Bola de Ouro: brasileiros nos prêmios



Nesta edição da Bola de Ouro, poucos brasileiros aparecem na lista de indicados. Apenas Vinícius Júnior, no masculino, e Debinha, no feminino, além de Ederson, que está presente na premiação exclusiva aos goleiros.

Neymar não esteve na lista de indicados. Na última edição, Vinícius Júnior esteve na 8ª colocação, Fabinho ficou na 13ª e Casemiro na 16ª. O último brasileiro que ganhou a Bola de Ouro foi Kaká em 2007, 16 anos atrás.

Bola de Ouro: indicações aos prêmios

Futebol Masculino