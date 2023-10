Fifa suspende por 3 anos ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales por beijo forçado

Rubiales, que havia sido suspenso pela Fifa em caráter provisório por 90 dias pela Fifa, afirmou nesta segunda-feira que vai recorrer da decisão do órgão máximo do futebol mundial.

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi suspenso por três anos pela Fifa de "qualquer atividade relacionada ao futebol tanto no âmbito nacional como internacional" pelo caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, anunciou a entidade máxima do futebol nesta segunda-feira (30).

O ex-presidente da RFEF afirma que irá "até o último recurso para que a justiça seja feita e a verdade prevaleça".

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que a sua Comissão Disciplinar proibiu Rubiales "de exercer qualquer atividade relacionada com o futebol durante três anos, tanto no âmbito nacional como internacional, por considerar que a sua conduta violou o artigo 13.º do Código Disciplinar", explicou a entidade em um comunicado.

Este artigo regula "condutas ofensivas e violações dos princípios do fair play".

Rubiales, de 46 anos, foi centro de uma polêmica internacional quando, no dia 20 de agosto, logo após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, deu um beijo forçado na boca da atacante Jenni Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas do torneio.

As imagens de sua ação correram o mundo junto com as de seus gestos no camarote do estádio de Sydney agarrando seus órgãos genitais, a poucos metros da Rainha Letizia e da Infanta Sofia.