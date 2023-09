Messi almeja oitava Bola de Ouro e diz: "Objetivo é chegar bem na Copa América"

Hoje no Inter Miami, craque argentino comenta passagem pelo PSG, projeta próximo torneio continental de seleções e admite desejo de nova premiação individual

Crédito: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O craque esteve em campo pelo Inter Miami na última quarta-feira, 20, mas acabou substituído aos 37 minutos do primeiro tempo após sentir incômodo muscular. Messi esteve se recuperando de lesão, que o tirou do último jogo da Argentina, pelas Eliminatórias.

"É um reconhecimento lindo, mas tive a sorte de ganhar tudo: Liga dos Campeões, Copa América, Copa do Mundo... Depois, os prêmios individuais... Embora seja um reconhecimento individual lindo", declarou Messi em entrevista ao canal Olga, divulgada nesta quinta-feira, 21.

Mesmo tendo deixado o futebol europeu, Lionel Messi segue atraindo holofotes ao redor do mundo. Destaque da MLS, liga dos Estados Unidos, o argentino admitiu o desejo de conquistar mais uma Bola de Ouro e projetou seu futuro na seleção nacional.

Em entrevista, o atleta lembrou do sentimento de tranquilidade depois da conquista da Copa do Mundo, mas desconversou quando perguntado sobre sua presença no próximo Mundial.

"Não sei, a verdade é que ainda não pensei nisso porque está longe e não penso nisso. Penso sim na Copa América, que está próxima, e meu objetivo é chegar bem. Eu me concentro nisso", disse Messi.

A próxima Copa América será realizada no ano que vem e terá como sede os Estados Unidos. O torneio se inicia no dia 20 de junho e a final está marcada para 14 de julho.

"Vai ser muito bom porque já passamos pelo Centenário (em 2016) que foi realizado aqui (nos EUA) e foi muito bom, embora depois tenhamos perdido a final. Depois da Copa América veremos", relembrou o craque argentino, que foi derrotado nos pênaltis para o Chile.

Messi também comentou sobre sua passagem pelo Paris Saint Germain. O jogador ficou por dois anos no futebol francês, mas optou por não renovar seu contrato e deixou o clube.