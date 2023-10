Haaland decide clássico para o Manchester City em Old Trafford

O Manchester City venceu com tranquilidade o clássico contra o Manchester United por 3 a 0 neste domingo (29), em Old Trafford, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, com dois gols e uma assistência de Erling Haaland.

O novo show de Haaland permite ao City se manter na terceira posição da tabela da Premier League, empatado em pontos com o Arsenal (2º), que no sábado goleou o lanterna Sheffield United por 5 a 0. Ambos estão dois pontos atrás do líder Tottenham, que abriu a rodada na sexta-feira com uma vitória fora de casa sobre o Crystal Palace por 2 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Manchester Untited fica em oitavo e se distancia das equipes que estão na ponta da tabela.