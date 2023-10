Apostas: Tonali, atleta do Newcastle, é banido do futebol por 10 meses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meio-campista italiano Sandro Tonali, do Newcastle United, foi banido do futebol por 10 meses devido a violações das regras de apostas em jogos na Itália, informou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta quinta-feira (26).

O meio-campista da Itália, que se juntou ao Newcastle vindo do Milan este ano, também deve participar de sessões de tratamento para jogadores com problemas e dar uma série de palestras sobre sua experiência durante um período adicional de oito meses, como parte de um acordo com a FIGC.