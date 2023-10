Libertadores feminina: Corinthians X Palmeiras na final; tudo sobre o confronto

O Palmeiras, por sua vez, vem com confiança para manter o seu título. Afinal, as Palestrinas são as atuais campeãs do torneio. Na edição passada, a equipe alviverde ganhou do Boca Juniors por 4x1.

Será a 15ª edição do principal torneio continental entre equipes femininas da América do Sul. Pela segunda vez, uma final entre dois times brasileiros. Na primeira oportunidade, o Corinthians venceu por 2x0 a Ferroviária em 2019.

O Corinthians está empatado com o São José entre as equipes com mais conquistas da Libertadores, com três conquistas. O Timão, em finais, tem um aproveitamento de 100%.

Com o campeonato sendo sediado por duas cidades na Colômbia, Cali e Bogotá, a final será no Estádio Pascual Guerrero, em Santiago de Cali. Dos cinco jogos jogados pelo Corinthians, três foram no palco da final. Já o Palmeiras, das suas cinco partidas, somente duas foram em Cali; as outras três foram em Bogotá.

A final da Libertadores Feminina 2023, com a disputa entre Corinthians x Palmeiras, acontecerá em jogo único, no dia 21 de outubro, sábado, às 20h30 (horário de Brasília).

Confira as participações do Palmeiras nas finais a seguir:

Confira as participações do Corinthians nas finais a seguir:

As Palestrinas venceram todos os jogos disputados. Líder do grupo A , foram três jogos, contra Barcelona de Guayaquil, Caracas e Atlético Nacional, com três vitórias, 15 gols marcados e apenas três sofridos.

As duas equipes foram realmente os grandes destaques do campeonato. O Palmeiras, por sua vez, é o único a vencer todos os jogos da competição, enquanto o Corinthians venceu todos os jogos até a semifinal, quando empatou por 1x1 com o Internacional e se classificou nos pênaltis.

Nas quartas e semis, foram mais duas vitórias, contra o Olimpia (6x0) e na semifinal, enfrentaram mais uma vez o Atlético Nacional, quando venceram por 3x1 e concretizaram sua vaga na final.

Corinthians

As “Brabas” do Corinthians tiveram uma campanha muito parecida com suas rivais. Na liderança do grupo C, também foram três vitórias, contra Colo-Colo, Libertad e Always Ready, com 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Nas quartas, uma goleada sobre o América de Cali por 4x0. Mas na semifinal, um confronto entre brasileiros teve que se decidir nos pênaltis. O Internacional saiu na frente do placar, mas o Timão se jogou ao ataque, buscou o empate e ganhou de virada nos pênaltis.

Libertadores Feminina: Disputa pelo terceiro lugar

Ao contrário de sua versão masculina, a Libertadores Feminina tem uma disputa entre as equipes eliminadas na semifinal para decidir a terceira colocada. O Internacional, que foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, irá enfrentar o Atlético Nacional, que teve o Palmeiras como seu algoz.

A partida acontecerá momentos antes da final, no sábado, 21, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. As duas equipes virão à campo as 17h30 (horário de Brasília)



Libertadores Feminina: todas as finais

Libertadores 2009: Santos 9 x 0 Univ. Autónoma



Libertadores 2010: Santos 1 x 0 Everton



Libertadores 2011: São José 1 x 0 Colo-Colo



Libertadores 2012: Foz Cataratas 0 (2 x 4) 0 Colo-Colo



Libertadores 2013: São José 3 x 1 CD Formas Íntimas



Libertadores 2014: Caracas FC 1 x 5 São José



Libertadores 2015: Ferroviária 3 x 1 Colo-Colo



Libertadores 2016: Sportivo Limpeno 2 x 1 Estudiantes de Guárico



Libertadores 2017: Corinthians 0 (5 x 4) 0 Colo-Colo



Libertadores 2018: Atlético Huila 1 (5 x 4) 1 Santos



Libertadores 2019: Ferroviária 0 x 2 Corinthians *



Libertadores 2020: América de Cali 1 x 2 Ferroviária



Libertadores 2021: Santa Fé 0 x 2 Corinthians



Libertadores 2022: Boca Juniors 1 x 4 Palmeiras



Libertadores 2023: Palmeiras x Corinthians *

*final entre equipes brasileiras



Campeonato Cearense Feminino 2023 se inicia no próximo dia 21 com seis equipes na disputa; SAIBA MAIS